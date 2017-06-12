"جاغوار" تتعاون مع "ليفت" لتطوير سيارات ذاتية القيادة

قالت شركة "جاغوار" إنها تعمل على تطوير تكنولوجيا للسيارات ذاتية القيادة بالتعاون مع شركة "ليفت" عبر توفير سياراتها للإيجار لشركة LYFT وهي ثاني أكبر شركة لطلب سيارات الأجرة عبر الجوال بعد "أوبر".

وكانت "جاغوار" قد أعلنت أيضا أنها ضخت استثمارات بقيمة 55 مليون دولار في "ليفت" في إبريل الماضي.

يأتي ذلك في سياق تزاحم ومنافسة تصاعدت مؤخرا في قطاع السيارات ذاتية القيادة.

حيث قامت "جنرال موتورز" بالتعاون مع "ليفت" و"أوبر" لتطوير التكنولوجيا.

كما تتعاون "أوبر" حاليا مع كل من Daimler و "فولفو" بالإضافة إلى إعلان "تيسلا" أنها تدرس الدخول في ذات المجال في المستقبل القريب.