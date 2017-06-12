"طيران ناس" ترحب بالسعوديين العاملين مع الخطوط القطرية

أعلنت شركة الطيران "فلاي ناس" عن ترحيبها بالموظفين السعوديين الذين يعملون مع الخطوط الجوية القطرية، في خطوة تعكس تفاعل القطاع الخاص السعودي مع قطع العلاقات مع قطر.

ودعت الشركة، في بيانٍ أطلقته أمس على تويتر، من لديهم الرغبة للانضمام إليها من طيارين ومساعدي طيارين وعاملين في مجال الصيانة والأمن والسلامة أو أي تخصصات أخرى، التواصل مع طيران ناس.

وأظهرت أحدث التقديرات والتوقعات أن شركة الخطوط الجوية القطرية قد تخسر ما يصل إلى 30% من إيراداتها، أي نحو الثلث، في حال استمرت الأزمة الراهنة بين الدوحة وجيرانها من الخليجيين والعرب.

وقال تقرير لوكالة "بلومبيرغ" إن أكثر من 50 رحلة يومياً تم إلغاؤها، فضلاً عن تغيير مسار الرحلات التي لم يتم إلغاؤها، حيث لم يعد بمقدور أي طائرة قطرية التحليق فوق الأراضي السعودية أو الإماراتية أو البحرينية أو المصرية، وهو ما يعني أيضاً ارتفاع تكاليف السفر إلى الوجهات الأخرى غير الدول الأربع التي لم تعد تسافر اليها.