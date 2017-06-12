"هيرو" الغذائية تستهدف زيادة صادراتها من مصر إلى 50%

قال العضو المنتدب لشركة هيرو للصناعات الغذائية المصرية، التابعة لهيرو السويسرية، إن شركته تستهدف زيادة صادراتها من مصنعها بمصر إلى 50% من الإنتاج هذا العام مقابل 35 % في 2016.



وأضاف العضو المنتدب لهيرو في الشرق الأوسط وأفريقيا محمود بزان إن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 70 ألف طن سنويا مقارنة مع 35 ألف طن العام الماضي، مشدداً على السعي في زيادة الطاقة الإنتاجية هذا العام مع فتح أسواق جديدة للتصدير.



ولفت إلى الشركة بدأت التصدير للسوق الأميركية في وقت سابق من هذا العام وتحاول التوسع أكثر في أفريقيا، علماً أن "هيرو" تصدر لنحو 27 دولة.



وهيرو الغذائية متخصصة في تصنيع وتعبئة الفواكه وأغذية الأطفال وتعمل في مصر تحت علامات هيرو وفيتراك. وتعمل الشركة في نحو 120 دولة حول العالم وهي واحدة من أكبر خمس شركات عالمية في مجال صناعة أغذية الأطفال.



من جهة أخرى، أضاف بزان أن شركته عملت خلال الفترة الماضية على تطوير مصنعها الحالي في القليوبية على مساحة 20 فدانا من خلال هيكلة خطوط الإنتاج.



وقال بزان إن "هيرو" قد أوقفت "التصدير إلى دولة قطر بعد المقاطعة الديبلوماسية، علماً أن التصدير لقطر كان يمثل 2% من إجمالي تصدير الشركة.



وأضاف بزان أن "هيرو" تستهدف زيادة مبيعاتها هذا العام لنحو مليار جنيه من 720 مليون جنيه في 2016.