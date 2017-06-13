أيمن الحريري يبيع حصته في بنك البحر المتوسط

أعلنت مجموعة البحر المتوسط القابضة المالكة لـبنك البحر المتوسط عن بيع أيمن رفيق الحريري لحصته في رأسمالها لشركةOLT Holding s.a.l. المملوكة من علاء الخواجه بثمن شراء يعكس تقييماً لمجموعة البحر المتوسط القابضة بمبلغ 1.267 مليار دولار.

وتبعاً لموافقة مصرف لبنان ولعملية التملك، أصبح معظم رأسمال مجموعة البحر المتوسط القابضة موزعاً على كبار مساهميها وهم نازك رفيق الحريري 15.51%، وسعدالدين الحريري 42.24%، بالإضافة إلى OLT Holding s.a.l والتي تمتلك 42.24 %.



وعلاء الخواجه هو رجل أعمال ومستثمر شارك ولا يزال منذ 25 سنة في عضوية مجالس إدارة شركات عالمية في قطاعات تتعاطى، في المنطقة وخارجها، الأعمال المصرفية والنشاطات التمويلية والعقارية والفندقية وشؤون الإتصالات وغيرها من النشاطات.

وفي تعليقه على عملية استثماره الجديد في مجموعة البحر المتوسط ، قال الخواجه "إن هذه المساهمة تمهد الطريق باتجاه توسيع قاعدة ملكية مجموعة البحر المتوسط وتنويعها والتي قد تؤدي ، في المستقبل القريب، الى طرح الملكية للإكتتاب العام".

وقال محمد الحريري، رئيس مجموعة البحر المتوسط، "إن عملية التملك التي تمت هي دليل على الدعم المتواصل لاستراتجية بنك البحر المتوسط "ش.م.ل" في تعزيز النمو وأداء نشاطاته المالية وتوسّعها ومواصلة تدعيم قيم البنك وحماية مستثمريه وخدمتهم".