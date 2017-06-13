الإمارات للشحن الجوي تطلق خدمة أسبوعية إلى لوكسمبورغ

بدأت الإمارات للشحن الجوي، أكبر ناقلة جوية عالمية للشحن، تسيير أول رحلة شحن أسبوعية منتظمة إلى لوكسمبورغ، أمس الاثنين.

وتعد هذه الخدمة أولى الخطوات لتفعيل الشراكة التشغيلية الاستراتيجية مع خطوط كارغولوكس الجوية التي أعلن عنها في مايو الماضي. ولقيت طائرة الشحن البوينغ 777 تحية تقليدية برشاشات المياه لدى وصولها إلى مطار لوكسمبورغ.

وتشغل الإمارات للشحن الجوي طائرة شحن من طراز بوينغ 777 على هذا الخط، ما يوفر طاقة تزيد على 100 طن. وتعد هذه الطائرة الأحدث والأكثر تطوراً، وتتميز باستهلاك منخفض للوقود مقارنة مع أي طائرة أخرى بنفس الحجم.

وتتيح الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات للشحن الجوي وكارغولوكس لعملاء الناقلتين إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من الوجهات والخدمات من خلال اتفاقيات الحجوزات والنقل المشترك. وتسهل خدمة الشحن الجديدة الربط بين المركزين الرئيسيين للناقلتين في لوكسمبورغ ودبي، حيث تشغل كارغولوكس إلى دبي ورلد سنترال ثلاث رحلات أسبوعياً.

وتتم مناولة شحنات كل من الناقلتين في نفس منشأة الناقلة الأخرى في لوكسمبورغ ودبي، ما يسهم في تسهيل العمليات، كما يساعد امتلاك الجانبين شهادة الاعتماد والمصادقة بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي لممارسات التوزيع الجيد، في جعل هذه العمليات أكثر سلاسة.

وتصل رحلة الإمارات للشحن الجوي إلى لوكسمبورغ كل يوم اثنين في تمام الساعة 1:25 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وتعود إلى دبي ورلد سنترال في الساعة 3:25 عصراً بالتوقيت المحلي في نفس اليوم. وتنضم لوكسمبورغ إلى شبكة الناقلة التي تغطي 150 وجهة في أكثر من 80 دولة عبر قارات العالم الست.