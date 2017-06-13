جنرال إلكتريك تحصل على موافقة لشراء بيكر هيوز

قالت وزارة العدل الأميركية إن شركة جنرال الكتريك نالت موافقة من هيئة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة على دمج أنشطتها للنفط والغاز مع بيكر هيوز.

وأضافت الوزارة أن الصفقة وُوفق عليها بشرط أن تبيع جنرال إلكتريك وحدتها ووتر آند بروسيس تكنولوجيز قبل إتمام الاندماج مع بيكر هيوز.

إلى ذلك، عينت جنرال إلكتريك جون فلانيري رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة ليحل محل جيف إيملت الذي يتنحى بعد 16 عاما كرئيس للمجموعة المتنوعة الأنشطة التي ساعدها على أن تتجاوز الأزمة المالية لكن قيمتها الآن تعادل ثلث ما كانت عندما تولى المنصب.

وتحت قيادة إيملت باعت جنرال إلكتريك وحداتها للتمويل والبث التلفزيوني والأجهزة ووحدات أخرى للتركيز على خدمات ذات هامش أعلى للربح وأنشطة مرتبطة بالبرمجيات وخفض التكاليف لكنها فشلت في تحقيق نمو للأرباح بالسرعة التي كان يأملها بعض المستثمرين.

وقالت جنرال إلكتريك إن فلانيري، الذي انضم إلى الشركة قبل 30 عاما وهو الآن رئيس وحدتها للرعاية الصحية، سيحل محل إيملت في منصب الرئيس التنفيذي بدءا من أول أغسطس/أب وفي منصب رئيس مجلس الإدارة بعد أن يتقاعد إيملت في الحادي والثلاثين من ديسمبر،كانون الأول.

وقال فلانيري في تقديم أذيع في بث مباشر على فيسبوك "توجد أشياء كثيرة جدا نقوم بها بشكل جيد وقمنا بها دوما بشكل جيد، ومن الواضح أنه توجد بعض المجالات التي نحتاج إلى أن نحسنها بشكل متواصل وسريع. لا أحد راض عن سعر السهم الآن أو بعض صور السيولة النقدية التي لدينا".

وصعدت أسهم جنرال إلكتريك 3.5% إلى 28.92 دولار عقب الإعلان عن تعيين فلانيري.