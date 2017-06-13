سهم دانة غاز يقفز 15% بعد اقتراح هيكلة صكوك بشروط أفضل

أعلنت "دانة غاز" أنها ستناقش مقترحاً بإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار، في اجتماع مع لجنة تمثل حاملي الصكوك اليوم.

وقالت "دانة غاز" إن مستشاريها القانونيين قد أوضحوا أن الصكوك بصورتها الحالية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي غير قانونية في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للأوراق المالية، محمد علي ياسين، في مقابلة مع "العربية" أن الإعلان شكل مفاجأة للسوق ، معتبراً أن الشركة قامت بهذه الخطوة كورقة ضغط لتسريع المفاوضات مع حاملي الصكوك التي تستحق في شهر أكتوبر المقبل.

وقال إن دانة غاز سيكون لديها تدفقات نقدية جيدة في المرحلة المقبلة، لاسيما بعد تسوية قضيتها مع إقليم كردستان لصالحها غير أن ذلك يحتاج إلى وقت.

وسيتضمن مقترح "دانة غاز" استبدال الصكوك الحالية، بأدوات أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأجل 4 سنوات، وبنصف سعر فائدة الصكوك المُستبدلة. كما أنها لن تمنح حق التحويل إلى أسهم في الشركة.

وعلى إثر هذه الأخبار، حقق سهم دانة غاز مكاسب جيدة، مسجلاً ارتفاعات بنحو 15%.