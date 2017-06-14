تطبيق بدأ بـ 3 آلاف دولار يقفز إلى مليون مستخدم شهرياً

ضخ صندوق الاستثمارALGEBRA VENTURES مبلغ بقيمة 1.5 مليون دولار في تطبيق قوائم وطلبات الطعام، EL-MENUES الذي يضم نحو 5 آلاف مطعم ، والذي يصل عدد مستخدميه شهريا إلى مليون مستخدم.

ويستهدف التمويل الجديد إضافة خدمات جديدة لتسهيل طلبات الطعام أونلاين. يشار إلى أن هذا التطبيق بدأ باستثمار قيمته 3 آلاف دولار، ثم جمع نحو 60 ألف دولار، عززت عملياته وساهمت في استمرارها.

وبموجب الصفقة، سيكون الشريك المدير في ALGEBRA CAPITAL عضوا في مجلس ادارة EL-MENUES.

وقال زياد مختار المدير التنفيذي لشركة Algebra Ventures في مقابلة مع "العربية" إن الصندوق يأخذ نسب غير حاكمة في الشركات المستهدفة، تتراوح بين 20% إلى 30% ولفترات على المدى الطويل.

وأشار إلى بداية الصندوق بإقفاله على استثمارات بنحو 40 مليون دولار، وفيه مستثمرون مؤسسات عالمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي، وجميع استثمارهم في الصندوق بمنظور طويل المدى.

وبشأن قائمة الطعام الإلكترونية، EL-MENUES التي تضم آلاف المطاعم، توقع مختار زيادة عدد مستخدمي التطبيق من مليون شهرياً إلى 10 ملايين مستخدم، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بنسبة نمو 200% سنوياً مع توسيع قاعدة الخدمات المقدمة سواء للمطاعم والمستخدمين.