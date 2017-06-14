دانة غاز تحصل على حكم يمنع مقاضاتها من حملة الصكوك

أعلنت شركة "دانة غاز" أنها حصلت على حكم قضائي من محكمة الشارقة، يمنع اتخاذ أي إجراءات قضائية ضدها، وذلك لحين الفصل في الطلب الذي قدمته الشركة أمس لإعلان صكوكها المستحقة في أكتوبر المقبل مخالفة للقانون وغير قابلة للتنفيذ.

ويمنع هذا الأمر القضائي أي أطراف من اتخاذ إجراء ضد "دانة غاز" لتنفيذ الضمانات المقدمة من قبل الشركة بخصوص هذه الصكوك.

وكانت "دانة غاز" قد أعلنت أمس أنها تناقش مقترحاً لاستبدال صكوك المضاربة الحالية بأخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبنصف سعر الفائدة.

وذلك بعد أن تلقت الشركة نصيحة قانونية بأن هذه الصكوك تخالف أحكام قانون دولة الإمارات، نتيجة المراجعات التي تمت في أحكام أدوات التمويل الإسلامية.