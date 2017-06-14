صعوبات مالية لـ"إير برلين".. ونظرة إيجابية لعام 2018

قال الرئيس التنفيذي لـ"إير برلين"، توماس فينكلمان، إن الشركة تتوقع صعوبات في 2017 لكنها تستهدف تحقيق أرباح "إيجابية" قبل خصم الفوائد والضرائب في العام المقبل.

وأعرب فينلكمان، خلال الاجتماع السنوي العام في لندن، عن ثقته في أن شركة نيكي للطيران المتخصصة في الرحلات الترفيهية ستعثر على شركاء جدد في الأشهر القادمة، بعد أن دعمت الاتحاد للطيران، وهي مساهم رئيسي في إير برلين، خطة لتأسيس شركة طيران مشتركة للرحلات الترفيهية مع توي.

وكانت الاتحاد قد أكدت مضيها قدماً في خطتها للحصول على حصة إير برلين في "نيكي" والتي كان من المقرر أن تدخل ضمن المشروع المشترك.



بدوره، قال المدير المالي لإير برلين ديمتري كورتيليس إن عام 2017 سيكون عاما انتقاليا لكن الشركة تستهدف تحقيق أرباح "إيجابية" قبل الفوائد والضرائب في 2018.