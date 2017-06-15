بي.تك المصرية تسعى لزيادة مبيعات الإنترنت إلى 10%

قال محمد خطاب رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية في شركة بي.تك المصرية المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية إن شركته تعمل على التوسع بقوة في التجارة الإلكترونية وتستهدف الوصول بحصة مبيعاتها عبر الإنترنت إلى نحو 10% من إجمالي المبيعات بنهاية هذا العام.



وبلغت مبيعات بي.تك في 2016 نحو 2.358 مليار جنيه، ما يعادل 130.6 مليون دولا مقارنة مع 1.662 مليار جنيه في 2015 وتستهدف تحقيق أكثر من 3 مليارات جنيه، ما يعادل 164.8 مليون دولار في 2017.



وقال خطاب "بدأنا خدمة البيع عبر الإنترنت العام الماضي واستحوذت على نحو 5% من المبيعات وهذا العام نستهدف أن تصل النسبة لما يقارب 10%".



وبي.تك واحدة من كبرى شركات بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر ومملوكة بنسبة 33.3% لشركة دي.بي.آي البريطانية للاستثمار المباشر وباقي الحصة لعائلة خطاب.



وتعمل بي.تك في السوق المصرية منذ 1997 وهي الوكيل الحصري لكثير من العلامات التجارية العالمية في مصر مثل براون وكرافت وأريستون.



وقال خطاب إن مجال التجارة الإلكترونية "به نمو هائل ونعمل على أن تمثل أكثر من 20% من مبيعاتنا خلال 2020. نحن لا نبيع فقط عبر الإنترنت بل نقسط أيضا".