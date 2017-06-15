حاملو صكوك دانة غاز يرفضون استبدالها بحسب اقتراح الشركة

قالت لجنة متخصصة تمثل حاملي صكوك دانة غاز، والتي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، إن قرار الشركة بإيقاف الدفعات واستبدال هذه الصكوك بأدوات استثمارية أخرى، يعتبر تنصلاً من تطبيق القانون الإنجليزي الذي يحكم هذه الأدوات الاستثمارية.

وأضافت اللجنة أنها تدرس تأثير قرار شركة دانا غاز، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي لن تمضي قدماً باستبدال هذه الصكوك بأدوات استثمارية أخرى بعوائد نقدية أقل.

يشار إلى أن شركة دانا غاز كانت قد صرحت هذا الأسبوع، أنه وفقاً لاستشارات قانونية، تبين أن الصكوك التي أصدرتها والتي تستحق في شهر أكتوبر القادم لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي أصبحت مخالفة للقوانين المصرفية الإسلامية في الإمارات.