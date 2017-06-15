هاباج لويد: دمج الأنشطة مع الملاحة العربية يمضي قدما

قال رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي لشركة هاباج لويد الألمانية للشحن لرويترز إن عملية دمج الأنشطة مع شركة الملاحة العربية المتحدة تمضي في مسارها ولم تتأثر حتى الآن بمقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر.

واستكملت هاباج لويد اتفاق الاندماج مع #الملاحة_العربية في الشهر الماضي لتصبح قطر مالكة لحصة قدرها 14%، في الكيان الجديد، بينما تمتلك السعودية حصة نسبتها 10%.

وقال يانسن في مقابلة "الاندماج مع الملاحة العربية المتحدة يمضي كما هو مخطط".

وأضاف "المقاطعة لم تسبب حتى الآن أي مشاكل كبيرة في عملنا. من الناحية التشغيلية كل شيء تحت السيطرة".

وأشار إلى أن العمل مع جيران #قطر في المنطقة مستمر بشكل طبيعي.

وأكد هابن يانسن أن دمج الأنشطة يمضي في مساره ليكتمل بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي وأنه سيتم خفض عدد العاملين بنسبة تتراوح بين 10 و12%، خلال 18 إلى 24 شهرا.

وتأجلت عملية #الدمج من نهاية العام الماضي بسبب بعض المشكلات المتعلقة بالتمويل.

ويهدف الدمج إلى تحقيق وفورات ومساعدة مجموعة الشحن المدمجة، أكبر خامس مجموعة على مستوى العالم، في مواجهة التباطؤ المستمر منذ فترة طويلة في القطاع والذي نتج عن الطاقة الإنتاجية الزائدة وضعف أسعار الشحن وارتفاع تكلفة وقود الناقلات.

وقال هابن يانسن إن أسعار الشحن واصلت تعافيها في الربع الثاني من العام لكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان ذلك سيستمر مضيفاً أن الصورة ستتضح أكثر في أوائل أغسطس عندما يتسنى تقييم أعمال فترة ذروة الصيف بشكل أفضل.

وقال إن أسعار #وقود_السفن استقرت عند نحو 300 دولار للطن.

وأضاف أن عمليات الدمج في القطاع ستتباطأ على الأرجح لعام أو عامين بعد موجة من حالات الإعسار وعمليات الدمج والتحالفات في الآونة الأخيرة لكنه رجح اندماج لاعبين أصغر حجما بالسوق فيما بعد.