"المملكة القابضة" و"دايملر إيه جي" تستثمران في كريم

أعلنت كريم، الشركة المتخصصة في خدمات حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة، أنها أتمت الجولة التمويلية الخامسة مع شركتي استثمار كبيرتين هما، شركة #المملكة_القابضة السعودية، و #دايملر إيه جي، شركة السيارات الألمانية متعددة الجنسيات المتخصصة بخدمات تمويل السيارات والنقل.

وأشارت الشركة في بيان تلقى "العربية نت"، نسخة منه إلى مشاركة شركتا الاستثمار في مجال الإنترنت العالميتين "دي سي إم فينتشرز" و "كواتو مانجمنت المحدودة"، في هذه الجولة التمويلية، في حين انضم ممثل من شركة المملكة القابضة إلى مجلس إدارة كريم.

ويأتي هذا الاستثمار استكمالاً لجولة ديسمبر 2016 والتي جمعت كريم خلالها 350 مليون دولار أميركي، لتكون بذلك شركة محلية ناشئة تتخطى قيمتها مليار دولار، كما تضيف مستثمرين جدد بموارد مالية هائلة وخبرات دولية تساهم في تحقيق مزيد من النجاحات للشركة.

وتعمل كريم الآن في أكثر من 80 مدينة في المنطقة، وقد تابعت الشركة نموها خلال الأشهر الستة الماضية، حيث أطلقت عملياتها في تركيا، وضاعفت عدد المدن التي تعمل بها في كل من مصر وباكستان، وتقدم الشركة عملياتها حالياً في أكثر من 50 مدينة في المملكة العربية السعودية، وأعادت إطلاق عملياتها في كل من أبوظبي والكويت.

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم: "تقدم شركة المملكة القابضة وشركة دايملر إيه جي المعرفة اللازمة والرؤى المفعمة بالحيوية لشركتنا، وذلك بالتزامن مع استعدادنا كي نخطو خطوتنا الكبيرة القادمة في رحلة صياغة مستقبل قطاع النقل في منطقتنا التي فتحت لنا فرصاً هائلة للتوسع".