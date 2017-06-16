تيسكو تحقق أعلى نمو للمبيعات الفصلية في 7 سنوات

أعلنت شركة تيسكو، كبرى شركات التجزئة في بريطانيا، اليوم الجمعة، تحقيق أفضل أداء للمبيعات الفصلية في سوقها المحلية خلال سبع سنوات رغم ارتفاع الأسعار.

وقالت المجموعة إن مبيعاتها في المملكة المتحدة زادت 2.3% على أساس المقارنة بالمثل في 13 أسبوعا حتى 27 مايو/أيار، وهو الربع الأول من السنة المالية للشركة، لتسجل سادس نمو فصلي على التوالي.

وتجاوز نمو المبيعات تقديرات المحللين الذين توقعوا نموا بين 1.7% و2%، عقب زيادة نسبتها 0.7% في الربع السابق.

وكانت تيسكو اتفقت في يناير/كانون الثاني على شراء بوكر لتجارة الجملة مقابل 3.7 مليار جنيه استرليني، ما يعادل 4.7 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديف لويس للصحافيين "التركيز الأساسي في هذا الربع ينصب على العمل مع شركائنا من الموردين لحماية عملائنا من التضخم. وأرقام اليوم تظهر ثمار نهجنا".

وتضرر البريطانيون من ارتفاع التضخم الذي يرجع في جزء كبير منه إلى انخفاض قيمة الجنيه منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الشهر الماضي وكذلك إلى تباطؤ نمو الأجور.

وارتفعت مبيعات المجموعة 1% على أساس المقارنة بالمثل لكن المبيعات الدولية انخفضت 3.0% على أساس المقارنة بالمثل.