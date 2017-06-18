أرباح "الإسكندرية لتداول الحاويات" تقترب من ملياري جنيه

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن أول 11 شهراً من العام المالي 2016/2017، والتي أظهرت تسجيل صافي ربح بنحو 1.89 مليار جنيه خلال هذه الفترة بارتفاع بلغت نسبته نحو 45.7% على أساس سنوي.

وأوضحت مجموعة "بلتون" المالية القابضة في مذكرة بحثية، أن هذا الارتفاع في الأرباح جاء بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 53.3% على أساس سنوي، مسجلة 2.45 مليار جنيه في أول 11 شهرا من العام المالي 2016/2017.

وأشارت "بلتون" إلى أن القوائم المالية للشركة لازالت تعكس نمواً ملحوظاً على أساس سنوي نظرًا لارتفاع متوسط الإيرادات المقومة بالدولار لكل حاوية مقارنة بمستوياتها قبل صدور قرارات تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، ما أدى لتعويض انخفاض الحاويات المتداولة على أساس سنوي.

وارتفع متوسط إيرادات كل حاوية بنسبة 68.2% على أساس سنوي في أول 11 شهرا من عام 2016/2017، في حين انخفض عدد الحاويات المتداولة بنسبة 8.8% على أساس سنوي، مسجلة إجمالي 816,369 حاوية خلال هذه الفترة. ونشير إلى ارتفاع حاويات الترانزيت المتداولة بنسبة 23.5% على أساس سنوي لتصل إلى 11.720 حاوية في أول 11 شهرا من العام المالي 2016/2017.

وعلى أساس شهري، ارتفع متوسط إيرادات كل حاوية بنسبة 3.1% على أساس شهري، (وبنسبة 84.7% على أساس سنوي متأثرًا بتعويم الجنيه في شهر مايو 2017 وذلك بدعم من تعافي نشاط الواردات، حيث ارتفعت الحاويات المتداولة بنسبة 10.9% على أساس شهري لتصل إلى إجمالي 80.095 حاوية خلال شهر مايو بانخفاض بلغت نسبته نحو 13.1% على أساس سنوي.

وأدى ذلك إلى إصدار نتائج أعمال قوية عن شهر مايو 2017، حيث سجلت الشركة إيرادات بنحو 292 مليون جنيه بارتفاع 60.5% على أساس سنوي، و 14.4% على أساس شهري، وصافي ربح بنحو 231 مليون جنيه بارتفاع 70.6% على أساس سنوي، و13.6% على أساس شهري.

وأكدت "بلتون" على توقعاتها باستمرار تحسن عدد الحاويات المتداولة على أساس شهري مع اقتراب نهاية الربع الأخير من العام المالي 2016/2017 وذلك بدعم من التعافي الموسمي خلال فصل الصيف.

وتستقر تقديرات القيمة العادلة للسهم عند 290.34 جنيه، ما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 68% من سعر إغلاق أمس مع التوصية بالشراء.