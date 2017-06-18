"جبل عمر" تعتزم تحويل قرض وزارة المالية إلى مرابحة

قالت شركة "جبل عمر للتطوير" إنها تعمل حالياً مع وزارة المالية السعودية على تحويل القرض الذي حصلت عليه بقيمة 3 مليارات ريال إلى قرض مرابحة متوائم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه بحسب عقد التمويل القائم فإنه يحق لها تحويل القرض الحالي إلى قرض متوائم مع الشريعة الإسلامية، مبينة أن ذلك يستلزم تغيير العقود القائمة إلى اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية، ليتم بموجبها مواءمة القرض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للشركة.

وتوقعت الانتهاء من عملية المواءمة خلال الربع الثالث من عام 2017، مشيرة إلى أنه سيتم الإبقاء على نفس القيمة المالية للقرض، ولن يكون هناك أي أثر مالي على قوائمها المالية.