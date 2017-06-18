دانة غاز تحصل على حكم جديد لصالحها ضد حاملي الصكوك

قالت "دانة غاز" إنها حصلت على حكم قضائي آخر لصالحها من محكمة بريطانية، يمنع حاملي صكوك الشركة البالغة قيمتها 700 مليون دولار، من اتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركة.

كانت "دانة غاز" قد حصلت الأسبوع الماضي على حكم مماثل لصالحها من محكمة الشارقة، ومن محكمة جزر العذراء البريطانية British virgin islands.

كانت "دانة غاز" قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستستبدل صكوكها التي تستحق في أكتوبر المقبل، بأدوات استثمارية أخرى وبفائدة أقل، وذلك بعد أن تلقت استشارة قانونية، تبين أن الصكوك غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي أصبحت مخالفة لقوانين الصيرفة الإسلامية في الإمارات.

فيما رفضت لجنة متخصصة تمثل حاملي الصكوك قرار الشركة، واعتبرته تنصلاً من تطبيق القانون البريطاني الذي تحتكم إليه هذه الصكوك.