"زيروكس" ترفع حصتها في السوق المصرية لـ 75%

تمكنت شركة زيروكس من توسيع حصتها في السوق المصرية في قطاع الطابعات، حيث وصلت الحصة السوقية إلى 75% وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن مؤسسة IDC مقارنة بنحو 63% خلال العام الماضي.

ويعد قطاع الجرافيك من أهم القطاعات التي ساهمت في تعزيز مكانة شركة زيروكس داخل السوق المصرية، فهو يمثل 40% من حجم أعمال الشركة، وهو القطاع المسؤول عن إنتاج طابعات عالية الجودة ساهمت في تطوير أجهزة الطباعة التقليدية وتحويلها إلى أجهزة تعمل على التصميم والإبداع وتتيح للمستخدم إمكانيات أكثر من مجرد الطباعة.

كما تمكنت الشركة من زيادة حصتها السوقية في قطاع أجهزة الطباعة الرقمية للأشعة "Radiology Solutions"، فبالرغم من إطلاق أجهزة الطباعة الرقمية للأشعة من زيروكس مصر منذ 4 أعوام فقط، إلا أنها نجحت في الاستحواذ على هذا السوق وإبرام تعاقدات مع ما يقرب من 200 عميل ما بين مستشفيات ومراكز طبية ومراكز الأشعة.

ومن جانبه، صرح المدير العام لقطاع الجرافيك بشركة زيروكس مصر، أشرف ناثان، أن شركته تحرص على تقديم خدمات ما بعد البيع لكافة عملائها داخل مصر، اعتمادا على مجموعة من المهندسين المتخصصين في مجال الطباعة الرقمية، لضمان مواكبة تطلعات العملاء الذين يعتمدون على طابعات زيروكس.

وفي قطاع الجرافيك بالسوق المصرية، تأتي طابعة Xerox Brenva HD Production Inkjet Press كأحدث الطابعات التي طرحتها زيروكس في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع واحدا من أكبر مطابع مصر "Copy Express" للتعاقد مع زيروكس في عام 2016، مما ساعد على توسيع الأعمال وفتح أسواق جديدة بسبب جودة الطباعة وسرعتها العالية والتكلفة المناسبة، والقدرة على طباعة حوالي 18 مليون نسخة إضافية على حجم الأعمال الطبيعي، والجمع بين مزايا الـ Cut Sheets واقتصاديات الـInkjet، مع سرعة طباعة تصل إلى 197 ورقة في الدقيقة، وبذلك يصبح قطاع الجرافيك بزيروكس مصر أول من قام بتسويق تلك الطابعة في العالم.