تركيا والسودان ينشآن شركة زراعية بـ 10 ملايين دولار

بدأت تركيا والسودان خطواتهما لتأسيس شركة مشتركة لتنفيذ المشايع الزراعية برأسمال 10 ملايين دولار٬ يملك الجانب التركي 80 %، منها والجانب السوداني 20%.

وقال رئيس مجلس الأعمال التركي ­ السوداني التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي محمد علي كوركماز إن المستثمرين الأتراك لديهم رغبة كبيرة في الاستثمار الزراعي بالسودان، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف أن اتفاقية تأسيس الشركة تم إبرامها في أبريل 2014 ونشرت في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 19 نوفمبر 2015، إلا أنه بموجب الاتفاقية ستستأجر شركات تركية أراضي زراعية في 6 مناطق في السودان٬ تبلغ مساحتها 793 ألف هكتار٬ منها 12 ألفاً و500 هكتار تخصص للشركة المشتركة٬ والمساحة المتبقية يتم تأجيرها لشركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المديرية العامة لإدارة الشؤون الزراعية تمثل الجانب التركي في الاتفاقية٬ وتمثل الجانب السوداني وزارة الزراعة والري٬ لافتاً إلى أنه سيتولى المستثمرون الأتراك تمهيد الطرق المؤدية إلى القرى التي سيستأجرون فيها الأراضي الزراعية وفتح قنوات للري.

وتابع أن عقد استئجار الأملاك غير المنقولة المخصصة للمستثمرين٬ ستكون 99 عاماً كحد أقصى٬ وسيكون السودان مسؤولاً عن حماية وحدة الأراضي المستثمرة والنظر في قضايا محتملة قد ترفعها أطراف أخرى تدعي الحق في الأراضي٬ إلى جانب حماية أمن المزارعين والعاملين.