كيف ستصلح "دانة غاز" ما انكسر مع حملة الصكوك؟

دعت شركة "دانة غاز" حملة الصكوك الصادرة منها إلى حضور اتصال هاتفي يوم الأربعاء المقبل، لتوضيح الأسباب التي دعت الشركة للإعلان عن عدم قانونية صكوكها، ومحاولة الوصول إلى اتفاق حول إعادة هيكلتها.

تأتي هذه الدعوة بعد أن رفضت اللجنة التي تمثل حملة صكوك "دانة غاز" مقترح الشركة لاستبدال صكوكها، التي تستحق في أكتوبر المقبل، بأدوات استثمارية أخرى ذات عوائد نقدية أقل.

يأتي هذا بعد أن تلقت الشركة استشارة قانونية، تبين أن الصكوك غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي أصبحت مخالفة لقوانين الصيرفة الإسلامية في الامارات.

وكانت "دانة غاز" قد أعلنت أنها حصلت على أحكام قضائية لصالحها من محاكم محلية وأجنبية، تمنع حاملي صكوك الشركة البالغة قيمتها 700 مليون دولار، من اتخاذ إجراءات قضائية ضدها.