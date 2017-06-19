تبارك للاستثمار: حصتنا في "دريك آند سكل" ستتجاوز 40%

قال أحمد كيلاني الرئيس التنفيذي لـ "تبارك للاستثمار"، إن الشركة قامت بشراء معظم حصة خلدون الطبري الرئيس التنفيذي السابق لـ "دريك آند سكل"، دون الكشف عن قيمة الصفقة، لتقف حصتها اليوم عند 10,4%، موضحا أن حصة "تبارك للاستثمار" النهائية في "دريك آند سكل" ستتجاوز 40%.

وفي سياق متصل قال وائل علان الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل، في مقابلة مع قناة "العربية" إنه سيتم توجيه الأموال التي ستحصل عليها مع دخول المستثمر الاستراتيجي "تبارك للاستثمار" نحو مشاريع قائمة وجديدة.

وأضاف "نحن بصدد الإنتهاء من عدد من المشاريع المهمة. في دبي سنعمل على مشروع fountain view ، حيث نشب حريق في هذا المشروع ما أدى إلى تعطل العمل عليه، بالتالي نحن نحاول الإسراع في إنهاءه. نعمل أيضا على مشروع توسعة وافي مول. أما في أبوظبي، فنعمل على النفق الاستراتيجي أو ستين تنيل، وعلى فندق فايرمونت الذي نتوقع إكماله في نهاية هذا العام".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser وائل علان الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل

وأكد أن دخول تبارك للاستثمار سيساعد الشركة بشكل كبير، فالمشاريع أصبحت مضمونة. وهذا التحول الذي ستجلبه تبارك إلى الشركة من ناحية التسهيلات وعلى قدرتنا للحصول على هذه التسهيلات.

وقال بيان صحافي صدر عن "دريك آند سكل إنترناشيونال" أن هذه الخطوة تؤكد إلتزام وثقة "تبارك للاستثمار" بالعلامة التجارية للمجموعة لا سيما في ظل الآفاق الإيجابية المتاحة التي بدأت تظهر بوادرها عقب استكمال برنامج إعادة هيكلة رأس المال الحاصل على موافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية المنعقدة في الرابع من الشهر الماضي.

وتواصل "دريك آند سكل إنترناشيونال" السير قدما في مساعيها الرامية إلى مراجعة وتحسين الهيكلية التنظيمية من خلال دمج المهام الرئيسة عبر العمليات التشغيلية كافة في سبيل الحد من النفقات العامة وضبط التكاليف وزيادة صافي الدخل.

وتم مؤخرا استكمال سلسلة من التعيينات الجديدة على مستوى الإدارات العليا في "دريك آند سكل إنترناشيونال" والشركات الفرعية التابعة لها كان آخرها تعيين فراس كلثوم في منصب المدير المالي التنفيذي بالإنابة للمجموعة.

وخطت "دريك آند سكل إنترناشيونال" خطوات متقدمة على صعيد تنفيذ برنامج إعادة هيكلة رأس المال حيث استلمت اليوم من "هيئة الأوراق المالية والسلع" توصيات جديدة لمواصلة إتمام الاستعدادات التنظيمية النهائية من أجل الامتثال لمتطلبات الموافقة والشروع في تخفيض رأس المال بنسبة 75%.

وتوقعت المجموعة في بيانها الصحافي أن تنتهي من المرحلة الأولى من برنامج إعادة هيكلة رأسمالها تخفيض رأس المال خلال فترة تتراوح بين ستة إلى سبعة أسابيع لتنتقل بعدها مباشرة إلى المرحلة الثانية التي تتضمن ضخ مبلغ قدره 500 مليون درهم لزيادة رأس المال في خطوة لتسريع إجراءات دخول "تبارك للاستثمار" كشريك استراتيجي لها.

وتم تأجيل الجدول الزمني الأولي المقترح لبرنامج إعادة هيكلة رأس المال لمدة شهر واحد وسط التوقعات بأن تستكمل "دريك آند سكل إنترناشيونال" إجراءات إعادة الهيكلة بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وذكر وائل علان الرئيس التنفيذي لـ "دريك آند سكل إنترناشيونال" في تصريح صحافي له أن المجموعة ستمضي قدما في تنفيذ استراتيجية التحول وإجراء سلسلة من التحولات الاستراتيجية على مستوى أعمالها الرئيسة فضلا عن إطلاق مزيد من المبادرات الاستراتيجية في إطار التعاون المثمر مع مساهميها.. مؤكدا جاهزية وإلتزام الإدارة الجديدة بإتمام الاستعدادات اللازمة للانتقال بالشركة إلى مرحلة جديدة من الانتعاش المالي والتشغيلي.

وقال إن المجموعة على أتم الاستعداد للاستفادة من مكانتها الريادية ضمن قطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية لنواصل الفوز بمزيد من المشاريع المجزية ضمن السوق الإماراتية في المستقبل القريب.

