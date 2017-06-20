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شركة تابعة لـ"اتصالات" تتعثر في سداد قرض مشترك

المصدر: العربية.نت
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أكدت شركة اتصالات الإماراتية أن شركتها الزميلة في نيجيريا وهي شركة EMTS تعثرت في سداد قرض مشترك مع مجموعة من البنوك المحلية ولم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق بشأن إعادة هيكلة هذه الديون.

وتمتلك شركة اتصالات الإماراتية 45% من الأسهم العادية و25% من الأسهم التفضيلية في شركة EMTS.

وأوضحت اتصالات أنه لا يوجد أي قيمة دفترية لهذه الأسهم في السجلات المحاسبية للشركة وأن الانكشاف المالي ينحصر على الخدمات التشغيلية المقدمة من اتصالات إلى شركة EMTS وبالملكية الفكرية التي تبلغ 191 مليون درهم بنهاية مارس من العام الجاري.

كلمات دالّة

#بنوك, #اتصالات نيجيريا, #أسواق, #اقتصاد

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