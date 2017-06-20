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صندوق تابع لمجموعة أبوظبي المالية يشتري 5% من دانة غاز

المصدر: العربية.نت
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لا تزال أخبار دانة غاز الإماراتية تتصدر العناوين، ولكن هذه المرة ليس بسبب إعادة هيكلة صكوكها المثيرة للجدل، بل بسبب استحواذ صندوق
Goldilocks الاستثماري على حصة 5% من الشركة عبر شرائه ثلاثمئة وخمسين مليون سهم من السوق.

وتأسس صندوق Goldilocks العام الماضي من قبل مجموعة أبوظبي المالية برأسمال 200 مليون دولار وكان يستهدف شراء أسهم الشركات "المسعّرة بأقل من قيمتها الحقيقية".

من جهة أخرى لا تزال قضية صكوك دانة غاز بقيمة 700 مليون دولار غير محسومة، لا سيما بعد رفض حملة الصكوك اقتراح الشركة بدفع فائدة أقل وتمديد أجلها، مع العلم أن دانة غاز تقول أن صكوكها أصبحت غير قانونية بحسب قوانين دولة الإمارات.

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