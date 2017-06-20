طرح "جيمس" للتعليم بـ 4 مليارات دولار في لندن

أفادت مصادر لوكالة بلومبرغ أن الاكتتاب العام المتوقع للمجموعة التعليمية GEMS Education قد يقيّمها بـ4 مليارات دولار لدى طرح الأسهم في لندن مطلع العام المقبل.

ومن المنتظر تعيين المصارف التي ستدير الطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تقوم شركة Rothschild & Co بدور المستشار المالي.

وتدير مجموعة GEMS أكثر من 250 مدرسة في 14 دولة وتقوم بالتوسع بعد بيع حصص لشركات الاستثمار الخاص مثل BALCKSTONE وصندوق ممتلكات البحريني وشركة فجر كابيتال.

وقد نمت إيرادات المجموعة 15% خلال الأشهر الستة المنتهية في فبرابر الماضي لتقارب 45 مليون دولار.