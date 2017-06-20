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فواز الحكير توافق على توزيع خاص بـ8 ملايين ريال

المصدر: العربية.نت
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وافقت حملة صكوك شركة فواز عبد العزيز الحكير بقسيمة 500 مليون ريال على تعديل شروط هذه الصكوك بناء على طلب الشركة. وتضمن التعديل زيادة الهامش المنطبق على الصكوك من 1.85% إلى 3.00% لكل فترة توزيع دوري من تاريخ التوزيع الدوري الواقع في 24 يونيو 2017م أو الأقرب إليه حتى تاريخ التوزيع الدوري الواقع في تاريخ الانقضاء أو الأقرب إليه (شاملاً ذلك التاريخ).

ووافقت أيضاً على دفع مبلغ توزيع خاص بنحو 8 ملايين ريال سعودي خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدور القرار غير العادي؛ ومنح المصدر(شركة فواز عبد العزيز الحكير و شركاؤه) حق استرداد الصكوك بالكامل في أي تاريخ توزيع دوري. بالإضافة لتنازل حاملي الصكوك عن عدم التزام المصدر بالتعهدات حتى تاريخ 30 سبتمبر 2017م.

يشار إلى أنه بلغ عدد حملة الصكوك الممثلين في هذا الاجتماع 410 صكوك وتمثل هذه الصكوك ما نسبته 82% من كامل الصكوك التي أصدرتها الشركة والبالغ عددها 500 صك وبهذا يكون الاجتماع صحيحاً وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/01/1437ه الموافق 10 نوفمبر 2015م. وقد تم الموافقة على القرار غير العادي بأغلبية وصلت 81.95%.

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