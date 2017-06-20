"مبادلة" تبيع 40% من حصتها في تبريد بـ2.8 مليار درهم

أعلنت "مبادلة للاستثمار" عن بيع 40% من أسهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" إلى شركة "إنجي" بقيمة 2.8 مليار درهم.

وتقوم "مبادلة"، التي تملك حالياً نحو 82% من أسهم "تبريد" وفق هذه الصفقة، بتحويل كافة سنداتها إلزامية التحويل إلى أسهم عادية؛ حيث ستحصل إنجي على 1,086,211,654 سهماً تعادل حصة 40% في تبريد، مقابل سعر وقدره 2.62 درهم للسهم الواحد. وستحتفظ مبادلة بال 1,136,507,713 سهماً، ليصبح إجمالي حصتها في تبريد ما يعادل 42%، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وستظل مبادلة أكبر المساهمين في تبريد، بعد إنجاز صفقة البيع التي تخضع للحصول على موافقات الجهات التنظيمية في الإمارات والمتوقع استكمالها خلال الربع الثالث 2017.

كما اتفقت مبادلة وإنجي على ترتيبات تعاون معينة تهدف إلى دعم استراتيجية النمو في «تبريد» وفريقها الإداري باعتبارهما مساهمين على المدى الطويل في الشركة.