أخيراً.. بدء خدمات الـ 4G في مصر خلال شهرين

قال مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات في مصر لرويترز، إن شركات الاتصالات العاملة في البلاد تسلمت، اليوم الأربعاء، خطاب تخصيص ترددات الجيل الرابع للمحمول.

وفي 2016 وقعت شركات المصرية للاتصالات واتصالات مصر وأورانج وفودافون اتفاقا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحصل بموجبه على رخصة الجيل الرابع للمحمول ورخصة الهاتف الثابت الافتراضية في مصر على أن يتم دفع 50% من قيمة الرخصة بالجنيه المصري، و50% بالدولار الأميركي.

وقال المسؤول في اتصال هاتفي مشترطا عدم نشر اسمه "الجهاز أرسل خطابا لتخصيص الترددات لشركات الاتصالات اليوم. الشركات ستبدأ إعادة توزيع الترددات تمهيدا لبدء الخدمة تجاريا في السوق خلال الشهرين المقبلين".

وباعت مصر رخص الجيل الرابع في إطار خطة طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات وجمع عملة صعبة لتدعيم مواردها.