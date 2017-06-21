فيديكس تحقق أرباحاً فصلية بـ1.02 مليار دولار

قالت شركة فيديكس لتسليم الطرود إنها حققت ربحا فصليا مقارنة مع خسارة في الفترة المماثلة من السنة السابقة بدعم من ارتفاع المبيعات في جميع وحدات أنشطتها.



وسجلت الشركة ربحا بلغ 1.02 مليار دولار، أو 3.75 دولار للسهم، في الربع الرابع من سنتها المالية المنتهي في 31 مايو أيار مقارنة مع خسارة صافية بلغت 70 مليون دولار، أو 26 سنتا للسهم، قبل عام.



وزادت الإيرادات إلى 15.7 مليار دولار من 13 مليار دولار قبل عام.