"سابك" توزع 6 مليارات ريال نقداً للنصف الأول 2017

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2017.

وبلغت قيمة التوزيعات الموصى بها، بحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعوية، 6 مليارات ريال على 3 مليارات سهماً بواقع ريالين لكل سهم.

وتبلغ نسبة التوزيع من القيمة الاسمية لأسهم الشركة 20%. كما تكون أحقية التوزيع للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الأحد 30 يوليو 2017.

وسيكون تاريخ توزيع الأرباح النقدية، يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2017.