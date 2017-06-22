أرابتك تحصل على موافقة الجهات التنظيمية لخفض رأس المال

كشفت شركة أرابتك القابضة اليوم الخميس عن حصولها على موافقة الجهات التنظيمية لتخفيض رأسمالها، ليتم بذلك تخفيضه من 6.1 مليار درهم ليصبح 1.5 مليار درهم، وفقاً لبيان صحفي.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي أن تاريخ الأحقية (آخر يوم للتداول قبل تخفيض رأس المال وتعديل سعر السهم سيكون يوم 22 يونيو 2017).

وأضافت الشركة في البيان أن التاريخ الذي يلي تخفيض عدد الأسهم وتعديل سعر السهم قبل بدء التداول هو يوم الأربعاء 28 يونيو 2017 (أو أول يوم للتداول بعد تاريخ الأحقية).

وأعلنت الشركة أنه وبعد الحصول على الموافقة من الجهات التنظيمية، فقد بدأ تداول 1.5 مليار سهم جديد في سوق دبي أمس الأربعاء الموافق 21 من يونيو الجاري.

وكانت عمومية الشركة وافقت على استمرار نشاطها، ومستجدات برنامج إعادة هيكلة رأسمالها لاتخاذ القرارات اللازمة.

وكانت أرابتك مُنيت بخسائر سنوية في العام الماضي بنحو 3.512 مليار درهم، مقابل خسائر قدرها 2.778 مليار درهم في عام 2015.