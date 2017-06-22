بيان من هيئة اتصالات الإمارات عن مكالمات واتساب الصوتية

رُفع الحظر الخميس عن إجراء المكالمات الصوتية والفيديو عبر تطبيق #واتساب داخل #الإمارات، بحسب ما أكد مستخدمون على موقع "تويتر".

وفوجئ سكان الإمارات منذ الساعات الأولى لصباح الخميس بإمكانية إجراء الاتصالات الصوتية عبر واتساب وكذلك إجراء مكالمات #الفيديو.

غير أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نوهت في بيان بأنه لا تغيير في السياسة المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP). وتعيد الهيئة التأكيد على أن أي تطبيقات أو خدمات من هذا النوع يجب أن تكون خاضعة للإطار التنظيمي النافذ في الدولة.

وسيتم إغلاق خدمات الاتصال المرئي والصوتي بعد دقائق، حيث كانت أتيحت هذه الخدمات بسبب تحديث "الواتساب".

وكانت المكالمات الصوتية وعبر #الفيديو محظورة على #التطبيق منذ شهور طويلة.