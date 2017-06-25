روس أتوم: مشروع مع اليمامة لطاقة الرياح بالسعودية

أعلنت شركة "روس أتوم" للطاقة الروسية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اليمامة السعودية لبناء مزرعة رياح واستكشاف فرص التعاون في مجالات بناء وتشغيل مزارع الرياح في المملكة وتزويد السعودية بمعدات روس أتوم، بهدف المساعدة في تطوير صناعة البتروكيماويات.

وعقب النائب الأول لرئيس (روس أتوم) كيريل كوماروف، على المذكرة في تصريح صحافي قال فيه إن شركته تخطط للدخول إلى الأسواق العالمية لطاقة الرياح بعد استكمال مثل هذه التجربة في روسيا، بحسب ما نقلته صحيفة الاتحاد عن وكالة الأنباء الأردنية.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الجانب المصري، قال المسؤول الروسي إن روسيا ومصر "قد توقعان قريباً جداً العقد المتعلق ببناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر".

وأظهرت بيانات أعدتها شركة "روس أتوم" أن الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية في العالم بلغ العام الماضي 196.4 مليار كيلوواط/ ساعة، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل إحدى المناطق ذات الأولوية بالنسبة للشركة التابعة للحكومة الروسية.

وعن علاقة (روس أتوم) بالعالم العربي، قالت الشركة خلال فعاليات منتدى ومعرض (أتوم إكسبو- 2017) الذي اختتم أعماله في العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الماضي، بمشاركة نحو 6500 شخص من 65 دولة إنها تنفذ مشاريع لبناء محطات طاقة نووية في مصر وتركيا، مشيرة إلى أن الأردن يواصل مراحل ما قبل الاستثمار في مشروع أول محطة طاقة نووية.

ووفق البيانات، ترتبط (روس أتوم) باتفاقيات للتعاون في مجالات الطاقة النووية السلمية مع الإمارات والسعودية والجزائر وتونس.