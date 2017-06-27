"غوغل" تتكبد غرامة موجعة بـ2.7 مليار دولار

أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قراراً بفرض غرامة قدرها 2.7 مليار دولار، على شركة غوغل، جراء "انتهاكها لقواعد المنافسة في خدمتها التسويقية على الإنترنت".

وباشر الاتحاد الأوروبي، تحقيقات، على مدى سنوات عدة، في انتهاك شركة "غوغل" العملاقة، لقوانين مكافحة الاحتكار في أوروبا، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

واتهمت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي "غوغل"، بالتلاعب في نتائج البحث على الإنترنت لأجل تعزيز حظوظ خدماتها التسويقية وإظهارها بما يفوق قوتها الحقيقية.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، التي وجهت الاتهام للشركة العملاقة "لقد قدم غوغل منتجات مبتكرة غيرت مسار حياتنا، لكن ذلك لا يعطيه الحق في أن يحرم الشركات الأخرى من إمكانية المنافسة والتجديد".

وقالت المفوضية إن أمام غوغل 90 يوماً لإنهاء ممارستها المخالفة لقواعد المنافسة وإلا ستواجه غرامة تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية لألفابت في أنحاء العالم.

ويأتي الإجراء بعد تحقيق مطول استغرق سبعة أعوام بناء على عشرات الشكاوى من منافسين، ومنهم مواقع ييلب الأميركي وتريب أدفايزر وفاوندم البريطاني لمقارنة الأسعار وشركة نيوزكورب وجماعة الضغط فيرسيرش.

وهذه أكبر غرامة تفرضها جهات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي على شركة منفردة وتتجاوز غرامة قدرها 1.06 مليار يورو فرضها الاتحاد على شركة إنتل الأميركية لتصنيع الرقائق الإلكترونية في عام 2009.