أرباح الشركات الصناعية الصينية ترتفع 16.7% في مايو

قال المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم الثلاثاء، إن أرباح الشركات الصناعية الصينية في مايو/ أيار زادت بنسبة 16.7%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وقفزت أرباح الشركات الصناعية 22.7% في الأشهر الخمسة الأولى من 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من 2016.

وقال مكتب الإحصاءات على موقعه الإلكتروني إن إجمالي أرباح الشركات الصناعية الصينية في مايو/ أيار ارتفع إلى 625.99 مليار يوان، ما يعادل 91.52 مليار دولار.

وتركز البيانات على الشركات الكبيرة التي تزيد إيراداتها السنوية من عملياتها الرئيسية عن 20 مليون يوان، ما يعادل 2.92 مليون دولار.