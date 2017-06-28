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GFH يوقع اتفاقية تخارج من "بروموسيفن" بـ55 مليون دولار

المصدر: العربية.نت
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وقعت مجموعة GFH المالية، اتفاقية مع مجموعة "بروموسيفن" القابضة البحرينية، للتخارج من أحد الأصول المدرجة في محفظتها العقارية، تقدّر بحوالي 55 مليون دولار.

وتأتي هذة الصفقة في إطار استراتيجية المجموعة للتخارج من بعض الأصول غير الأساسية، يذكر أن قيمة الأصول المسجلة في سجلات المجموعة تبلغ نحو 20 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تؤثر هذة الصفقة إيجابا على نتائج المجموعة المالية في الربع الثاني من العام الحالي.

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