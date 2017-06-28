بعد العفو.. هشام طلعت مصطفى يعود لكرسي الإدارة

عينت مجموعة طلعت مصطفى، هشام طلعت مصطفى رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً للشركة، نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة في مجال نشاط المجموعة، والتي ستؤدي إلى تدعيم وتطوير قدرات المجلس الاستراتيجية والتنفيذية في المرحلة المقبلة.

يشار إلى أنه لا توجد موانع قانونية لتعيين هشام طلعت مصطفى حسب الرأي القانوني للمستشار القانوني للشركة، وذلك وفقاً لقرار الرئيس بإعفاء هشام طلعت مصطفى عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها.

يذكر أن هشام طلعت مصطفى قد استقال من منصبه في الشركة في أعقاب الحكم عليه بالسجن في قضية مقتل سوزان تميم عام 2009.