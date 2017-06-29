فيليبس تشتري شركة أجهزة طبية أميركية بـ1.9 مليار يورو

أعلن عملاق الأجهزة الإلكترونية شركة فيليبس الهولندية، أنها دفعت 1,9 مليار يورو، ما يعادل 2,2 مليار دولار لشراء شركة أميركية متخصصة في تصنيع علاجات مستحدثة لأمراض القلب والأوعية الدموية في إطار مساعيها لتوسعة محفظتها الطبية.

وبذلك تستحوذ الشركة الهولندية ومقرها امستردام على شركة "سبكترانتيكس" التي طورت أجهزة ليزر وبالونات اختبار تستخدم في علاج انسدادات القلب والشرايين، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقالت إنها ستضخ في نفس الوقت 1,5 مليار يورو لشراء أسهم الشركة على مدى سنتين، على أن تنطلق هذه العملية في الربع الثالث وتمثل نحو 46,1 مليون سهم.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة فيليبس فرانس فان هوتين، أن شركة سبكترانتيكس التي تشغل 900 موظف، طورت بالونا مغطى بعقار لمعالجة الأوعية الدموية المتكلسة وتنتظر موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على هذا العلاج الجديد.

وقال فان هوتين للصحافيين خلال مؤتمر صحافي هاتفي صباح الأربعاء، إن هذا العلاج الجديد "يعد من القطاعات الأكثر نموا في عمليات الأوعية الدموية الطرفية".

وأضاف أن العلاج الجديد يظهر "أداءا مذهلا"، مشير إلى أن الشركة الأميركية ومقرها كولورادو سبرينغز، يتوقع أن تجني أرباحا تبلغ حوالي 300 مليون دولار هذا العام.

وتسمح منتجات الشركة الأميركية للأطباء بـ"رؤية داخل جسم الإنسان واستخدام هذه الأدوات".

وقالت شركة سبكترانتيكس على موقعها الالكتروني إنه جرى زرع أجهزتها العلاجية في قلوب سبعة ملايين شخص عبر العالم، فيما يجري زرع أجهزة أخرى لـ700 ألف مريض سنويا.

وأوضح فان هوتين أن الشركتين دخلتا في "اتفاق دمج مؤكد"، وأن مبلغ 1,9 مليار يورو سيتم دفعه نقدا وفي صورة ديون مؤجلة.

وتأسست شركة فيليبس الهولندية في العام 1891 وعرفت طويلا كمُصنع لمصابيح الإضاءة والأجهزة الكهربائية والتلفزيونات.

لكنها انسحبت من هذا المجال لاحقا بسبب المنافسة الشرسة مع نظرائها الآسيويين للتركيز على تكنولوجيا التصوير المقطعي، والتشخيص والتصوير الجزيئي.

وتصنع الشركة التي تشغل 70 ألف شخص أجهزة طبية مهمة مثل منظمات القلب بالإضافة للأجهزة المنزلية من فراشي الأنسان ذات التكنولوجيا العالية إلى أجهزة المطبخ.

وهي تعتزم بيع قسم صنع مصابيح الإضاءة الذي تملك حصة كبيرة فيه.