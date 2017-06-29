ماجد الفطيم: نتطلع لاستحواذات بالتجارة الإلكترونية

قال ألان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة"، إن الشركة تتطلع إلى استحواذات مقبلة، منها في قطاعات التجارة الإلكترونية، لتعزيز منظومتها ضمن علامة "كارفور" التي ستتيح الشهر المقبل بيع المأكولات عبر الإنترنت.

وأضاف بجاني في مقابلة مع قناة "العربية" أن ماجد الفطيم اشترت 100% من "ريتيل أرابيا" صاحبة حقوق امتياز متاجر "جيان" في سياق تنفيذ استراتيجية الاستحواذات "التي يتوفر لها التمويل الكافي لدى الشركة".

وأشار إلى حصول "عملية استحواذ كاملة سينتج عنها دمج ريتيل أربابيا مع ماجد الفطيم كارفور"، موضحا أن عمليات توريد السلع أغلبها في البلد التي يعمل بها المتجر، في حين ستتحول كل محلات جيان في الإمارات إلى علامة كارفور بعروضها وبضائعها بشكل كلي.