كارفور تستحوذ على منافستها الأولى بالشرق الأوسط "جيان"

أعلنت شركة "ماجد الفطيم" اليوم الخميس عن استحواذها على شركة ريتيل أرابيا، مالكة حقوق امتياز جيان في الشرق الأوسط.

وبموجب هذا القرار سيتم تغيير اسم العلامة التجارية لجميع المتاجر المستحوذ عليها من هايبر ماركت، وسوبر ماركت، ومتاجر صغيرة لتحمل اسم كارفور، لافتة إلى أنه سيتم الاحتفاظ بالموظفين الحاليين.

ولفتت الشركة إلى أنها سترفع عدد متاجر كارفور في الإمارات إلى 80، وفي الكويت إلى 8، وفي البحرين إلى 11.

وبحسب شركة ماجد الفطيم، فإن الخطوة الجديدة تتماشى مع خطة كارفور في ترسيخ مكانتها في منطقة الشرق الأوسط. لكنها لم تشر إلى قيمة الصفقة، إلا أن تقاريراً نشرت سابقاً قدرت قيمة هذة الصفقة بـ500 مليون دولار.

الجدير ذكره هو أن كارفور يعد أكبر متاجر التجزئة في فرنسا، في حين تحتل متاجر جيان المرتبة الرابعة في فرنسا والخامسة عالميا.

ولا تشكل صفقة الاستحواذ على جيان حدثا استثنائيا. إذ استحوذت متاجر هايبر باندا على عدة متاجر جيان في السعودية عام 2009 وكذلك الأمر في لبنان حيث اشترى مركز سلطان الكويتي جيان هايبرماركت عام 2008.

يشار إلى أن شركة "ريتيل أرابيا" تمتلك حقوق الامتياز لـ 26 متجر هايبر ماركت وسوبر ماركت يحمل علامة جيان في دولة الإمارات والبحرين والكويت، بالإضافة إلى 4 متاجر "غلف مارت" في البحرين.