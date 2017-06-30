"إتش آند إم" تتوسع في البيع عبر الإنترنت

ذكرت سلسلة متاجر الملابس السويدية الشهيرة "هينيز آند موريتز" (إتش آند إم) أنها واصلت التوسع في البيع عبر الإنترنت حيث أصبح يمثل في بعض الأسواق العريقة ما بين 25 و30% من إجمالي مبيعاتها.

وأعلنت (إتش آند إم) أمس ارتفاع أرباحها بعد حساب الضرائب خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 5.9 مليارات كرون مقابل 5.36 مليارات كرون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبلغت أرباح السهم الواحد 3.56 كرون مقابل 3.24 كرون خلال الفترة نفسها. وجاءت زيادة الأرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب التوسعات المستمرة وترشيد الإنفاق.

