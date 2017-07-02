الصقير: عملية تخصيص مطار الدمام تبدأ اليوم بشكل فعلي

أعلن رئيس مجلس الإدارة لشركة الطيران المدني القابضة فيصل الصقير لـ"العربية" أن عملية تخصيص مطار الدمام تبدأ اليوم بشكل فعلي، حيث تم نقل جميع الموظفين والعقود من هيئة الطيران المدني إلى شركة مطارات دمام "داكو".

وأكد الصقير أن شركة مطارات الدمام مكتفية ماليا منذ اليوم الأول، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تدخل ضمن برنامج خصخصة المطارات والوحدات الاستراتيجية عبر تحويلها إلى شركات، ثم عندما تستقل ماليا وإدارياً تبدأ عملية تخصيصها عبر دخول شركاء استراتيجيين.

وتوقع بدأ تخصيص مطار الملك فهد الدولي خلال العام 2018.

وتم مؤخرا تدشين هوية شركة مطارات الدمام (داكو) بهدف خصخصة مطار الملك فهد الدولي بالدمام وتحويله إلى شركة مملوكة بالكامل لشركة الطيران المدني القابضة التابعة للهيئة العامة للطيران المدني.

وستقوم (داكو) برفع القدرات التشغيلية والكفاءة العملية للمطار الذي تأسس في العام 1999، لمواكبة تطورات الصناعة الجوية. وسيكون ذلك من خلال تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير المخطط الرئيسي للمطار والذي سوف يحتوي على مدارج إضافية للطائرات، وصالات إضافية للمسافرين ومكاتب جديدة لشركات الطيران.