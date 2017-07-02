سامسونغ تحاول لملمة الخسائر وتطلق نسخة معدلة لآخر طراز

تطلق شركة "سامسونغ" هذا الأسبوع نسخة معدلة من هاتف Galaxy Note 7 ، بعد أن تسببت النسخة الأولى من هذا الطراز في تكبد الشركة لخسائر، فضلا عن الإساءة لسمعة الشركة وذلك نتيجة انفجار بطاريات تلك الهواتف.

وقالت الشركة إن الهواتف الجديدة تم جمعها من قطع الهواتف التي أرجعها العملاء والتي بلغ عددها نحو 3 ملايين جهاز، وتم إضافة بطاريات جديدة لها.

وأضافت الشركة، أنه سيبدأ بيع الهواتف المعدلة التي سيطلق عليها اسم " Galaxy Note Fan Edition " في السابع من الشهر الجاري، حيث ستطرح الشركة 400 ألف جهاز فقط في كوريا الجنوبية بسعر 611 دولارا للجهاز، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن بيع هذا الهاتف في دول أخرى.