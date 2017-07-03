أقل سرعة للإنترنت في مصر ستبلغ 4 ميجابت بنهاية 2017

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ياسر القاضي إن أقل سرعة للإنترنت في مصر ستبلغ أربعة ميجابت بنهاية العام ارتفاعا من واحد ميجابت حاليا.



وكان القاضي يتحدث للصحفيين أثناء متابعة بعض المشروعات في كفر الشيخ بدلتا مصر لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.



ويشكو المصريون من بطء سرعة الإنترنت. ومن أكبر الشركات التي تقدم الخدمة في البلاد الشركة المصرية لنقل البيانات (تي.إي داتا) التابعة للمصرية للاتصالات ولينك دوت نت التابعة لأورنج الفرنسية وفودافون داتا التابعة لفودافون وشركة تابعة لاتصالات مصر.

