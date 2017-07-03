سهم "دانة غاز" يقفز 6% بعد تجديد التفاوض مع حملة صكوكها

حددت شركة "دانة غاز" موعداً جديداً للاتصال الهاتفي المقرر مع حملة صكوكها ليصبح الخميس المقبل، بعد أن تم تأجيل الموعد لمدة أسبوعين.

ويسجل سهم "دانة غاز" مكاسب ملحوظة، محققا ارتفاعات بنحو 6.06%.

وقالت الشركة إن الاتصال يهدف إلى توضيح الأسباب التي دعت الشركة للإعلان عن عدم قانونية صكوكها، وللوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين لإعادة هيكلة الصكوك.

وتأتي هذه الدعوة بعد أن رفضت اللجنة التي تمثل حملة صكوك "دانة غاز" مقترح الشركة لاستبدال صكوكها، التي تستحق في أكتوبر المقبل، بأدوات استثمارية أخرى ذات عوائد نقدية أقل.

وكانت "دانة غاز" قد قالت إن صكوكها أصبحت غير قانونية، بحسب قوانين دولة الإمارات.