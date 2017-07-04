أرابتك تفوز بعقد لبناء جناح الإمارات في أكسبو 2020

فازت شركة أرابتك للإنشاءات إحدى الشركات المملوكة لـ"أرابتك القابضة" (ARTC) بعقد بناء جناح دولة الإمارات في إكسبو دبي 2020 بقيمة 353 مليون درهم من المجلس الوطني للإعلام، وفقا لبيان صحفي.

وبحسب البيان، من المقرر أن يتم البدء في إنشاء الجناح الذي ستبنيه "أرابتك" خلال الشهر الجاري على أن يتم الانتهاء منه وتسليمه بالكامل في الربع الأخير من العام 2019.

ووفقا للبيان سيقام الجناح على أرض تزيد مساحتها عن 15 ألف متر مربع بإجمالي مساحة مبنية وقدرها 19.2 ألف متر مربع .

وأوضح البيان أن الطابق العلوي للجناح يتكون من مساحة 2000 متر مربع وطابق الميزانين بمساحة 662 متر مربع، مع ساحة ومرافق بمساحة 3000 متر مربع.

ويشغل الطابق الأرضي الذي يشمل الحديقة والمواقف مساحة تصل إلى 300.13 متر مربع، بحسب البيان.

وأوضح بيان الشركة أن الجناح يقع في الجهة المقابلة لساحة "الوصل بالزا" في وسط منطقة المعارض التي تمتد على مساحة 38.4 كيلومتر مربع.

وعقب الرئيس التنفيذي للمجموعة، هاميش تيرويت قائلا: "فوزنا بمشروع بناء جناح دولة الإمارات يسلط الضوء على تركيزنا الاستراتيجي على الدولة بوصفها سوقنا الرئيسي، كما أنه يعرض التزامنا ببناء مستقبلنا من خلال تطوير البنية التحتية.

ويأتي هذا العقد بعد أن وقعت شركة دبي للاستثمار عقداً مع أرابتك للإنشاءات التابعة لشركة أرابتك القابضة في يونيو الماضي؛ للقيام بالأشغال الأرضية وتسوية طرق المشروع الجديد.

وكشفت أرابتك القابضة يوم الاثنين أيضا، أن شركتها التابعة صقر الإمارات الكهروميكانيكية "إيفيكو" فازت بعقد مشروع لإنجاز أعمال في ميناء خور دبي بقيمة 113 مليون درهم.