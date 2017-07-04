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الحكومة المصرية تبدأ طرح بعض شركاتها للاكتتاب في شهرين

المصدر: العربية.نت
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قال رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن الحكومة ستطرح شركة "إنبي للبترول" للاكتتاب، وسيتبعها عدد من شركات وبنوك القطاع العام خلال شهرين.

ويتوقع بنك الاستثمار NI المستشار المالي لبرنامج الطروحات الحكومية، أن تتراوح حصيلة طرح أسهم " Enppi " ما بين 100 إلى 150 مليون دولار.

وأضاف إسماعيل ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ذلك يأتي ضمن برنامج الحكومة لطرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة.

ويشمل البرنامج الحكومي طرح حصص من بعض الشركات الحكومية للاكتتاب للمرة الأولى، كما يشمل إمكانية رفع الحصص لـ 12 شركة حكومية مطروحة بالفعل في البورصة.

كلمات دالّة

#مجلس الوزراء المصري, #الخصخصة, #إنبي للبترول, #الاكتتاب العام, #الشركات الحكومية

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