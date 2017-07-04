"طاقة" تبدأ الإنتاج من حقل أتروش في كردستان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بدء عمليات إنتاج النفط من حقل "أتروش" في إقليم كردستان العراق، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة ثلاثين الف برميل يوميا.



وأوضحت طاقة، المشغل الأساسي لهذا الحقل إذ تمتلك نحو أربعين في المئة من عقد المشاركة في الإنتاج، أوضحت أن عمليات الإنتاج من هذا الحقل يعتبر إنجازا هاما للشركة، سيوفر تدفقات نقدية لها على المدى الطويل.



يشار إلى أن حقل "أتروش" يقع شمال غربي أربيل ، ويشكل واحداً من أكبر الحقول النفطية الجديدة في إقليم كردستان، حيث تم اكتشافه عام 2011 وبدأت أعمال تطويره في عام 2013.

وتقوم "طاقة" بتشغيل منشأة "أتروش" بشراكة مع حكومة إقليم كردستان وشركتي "شاماران" و"ماراثون".

