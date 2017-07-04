نشاط المصانع الأميركية يقفز لأعلى مستوى في 3 أعوام

ارتفع نشاط المصانع في الولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو حزيران ليصل إلى أعلى مستوى في حوالي ثلاث سنوات مما يشير إلى أن نمو أكبر اقتصاد في العالم في الربع الثاني من العام اكتسب زخما.



وقال معهد إدارة المعروض اليوم الاثنين إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد ارتفع إلى قراءة بلغت 57.8 الشهر الماضي، وهو أفضل أداء منذ أغسطس آب 2014، من 54.9 في مايو أيار.



وتشير قراءة فوق 50 لمؤشر مديري المشتريات إلى توسع لقطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل حوالي 12% من مجمل الاقتصاد الأميركي.



وتضاف هذه القراءة إلى بوادر مشجعة على تعافي الاقتصاد الأميركي بقوة في الربع الثاني من العام. وفي أعقاب نشر البيانات رفع بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني إلى 3.0% على أساس سنوي من تقديره السابق البالغ 2.7%. وصعد الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ومن ناحية أخرى ظل الانفاق بقطاع التشييد في الولايات المتحدة مستقرا في مايو أيار على غير المتوقع لكن انفاق الحكومة الاتحادية على مشاريع التشييد كان الأعلى في أكثر من أربعة أعوام.



وقالت وزارة التجارة اليوم إن الانفاق بقطاع التشييد في مايو أيار استقر عند 1.23 تريليون دولار. وجرى تعديل الانفاق في أبريل نيسان ليظهر انخفاضا بنسبة 0.7% بعد تقدير سابق أشار إلى هبوط قدره 1.4%.