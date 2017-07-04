هل انتهى زمن الطائرات العملاقة؟

تواجه مصنعة الطائرات الفرنسية "إيرباص" واقعا وصفه البعض بالـ "المحرج" مع ظهور احتمالية تخليها عن طرازها العملاق A380 التي لطالما افتخرت به، وذلك في حال لم تجد مشغلين يشترون الطائرات المستعملة من هذا الطراز خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبالتالي قد تضطر Airbus إلى تفكيك الطائرات المكونة من طابقين لتستعملها كقطع غيار بقيمة 100 مليون دولار لكل طائرة، وفقا لمدير صندوق ألماني يمتلك 4 طائرات Airbus A380 من المفترض ردها بين شهري أكتوبر ويونيو من قبل الخطوط الجوية السنغافورية بعد انتهاء عقود إيجار دامت 10 سنوات.

ولكن في الوقت نفسه، تستمر محادثات المصنع الفرنسي مع 6 مشغلي طائرات محتملين من بينهم شركة طيران آسيوية منخفضة التكلفة التي قد تستخدم طائرة A380 ولكنها ستغير شكلها من الداخل، حيث ستزيد عدد المقاعد من 550 إلى 700 مقعد.

ولكن شركة "إيرباص" ليست الوحيدة التي تواجه هذه المشكلة، فنظيرتها بوينغ، مصنعة الطائرات الأميركية على القارب نفسه، حيث قالت الشهر الماضي إنها خفضت فئة الطائرات العملاقة 747من توقعاتها للعقدين المقبلين، مفسرة ذلك بأنها لا ترى مستقبل طويل الأجل لطائرتها 747أو لـ Airbus A380.

فبعد مرور عشر سنوات من إطلاقها، هل فقدت هذه الطائرات الفخمة التي تسابقت عليها شركات الطيران في السابق هيبتها؟